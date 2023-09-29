Для болезней сердца возраст уже так не важен: в институте Амосова объяснили, почему все украинцы оказались в зоне риска

Кардиолог рассказал о жалобах, с которыми обращаются военные и о помолодевших сердечных болезнях

Заболевания сосудисто-сердечной системы ежегодно становятся причиной смерти более 400 тысяч украинцев. Во всем мире 80% смертей происходят именно из-за этих болезней.

Такую печальную статистику во Всемирный день сердца привел "Телеграфу" заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин и подчеркнул, что всем нам уже сейчас следует обратиться к семейному врачу, и дальше хотя бы раз в год проходить оплачиваемое государством первичное обследование сердечно- сосудистой системы.

"Война — это постоянный стресс, когда раздается тревога, мы знаем — ночью к нам кого-то привезут, это и люди в возрасте, и молодые люди", — говорит кардиохирург, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Сергей Сиромаха.

Чтобы привлечь внимание украинцев к проблеме, в том числе тех, кому "некогда", 29-30 сентября городские Центры контроля и профилактики болезней Минздрава разворачивают по Украине палаточные городки, где можно пройти первичный скрининг сердечных заболеваний, получить советы психолога и семейного врача.

В маленькие городки и поселки будут выезжать автобусы для вакцинации против коронавируса и кори, так что можно будет по желанию еще прививаться. О месте и времени можно узнать в местных отделениях ЦПХ или на их страницах в соцсетях, рассказал "Телеграфу" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Обследования подскажут, есть ли отклонения от нормы и существует ли риск возникновения заболеваний сердца. Тем более что из-за боевых действий и связанных с ними стрессов сегодня все украинцы, независимо от возраста, находятся в зоне риска, говорит Сергей Сиромаха. В стране в очередной раз помолодели инфаркты, в том числе — нуждающиеся в хирургическом вмешательстве.

Сергей Сиромаха говорит, что за почти два года войны в Институте имени Амосова прошли обследование почти 1000 военных, оно для них бесплатно.

Первая волна "омоложения" болезни была в 2014 году, когда украинцы пережили много потрясений.

"Для инфаркта 40-45 лет, я считаю, очень молодой возраст, а к нам раз в месяц начали поступать пациенты 40 и даже 30 лет, — говорит кардиохирург. — Второй ударной волной стал ковид. Тогда мы увидели молодых людей, особенно — женщин, у которых разрывается коронарная артерия на фоне ковида или постковидных изменений. Это было нетипично, и у нас прошла целая серия таких пациентов"

После полномасштабного вторжения россии институт им. Амосова развернул на Центральном железнодорожном вокзале Киева врачебный пункт, где обследовали по поводу проблем сердца людей из эвакуационных поездов. Сейчас в институте постоянно лечат пациентов нетипичной для инфаркта возрастной категории – 30-40 лет. Количество пациентов молодого возраста возросло после полномасштабного вторжения на 15-20%.

"Я хотел бы обратить внимание на отдельную категорию — это военные после барротравм, — подчеркнул Сергей Сиромаха. — В определенных ситуациях может быть сотрясение мозга, а когда пуля попадает в броник, она передает свою кинетическую энергию в сердце, и оно испытывает встряску. Это часто проходит незамеченным, на это не обращают внимание. А потом человек обращается к нам — не может на третий этаж подняться, одышка. Смотрим — там развился миокардит».

Первые признаки, что военный получил закрытую травму сердца – слабость, одышка, изменение давления, сердечный ритм. Конечно, выехать с "нуля" в институт им. Амосова на бесплатное обследование невозможно. Но при возможности военным, получившим барротравму, следует обратиться к кардиологу, пройти обследование.

Сергей Сиромаха добавил: желательно, чтобы после выписки из больницы такие военные проходили дополнительное обследование, а не отправлялись сразу на передовую.

В настоящее время институт им. Амосова ведет переговоры с НСЗУ о заключении договора и финансировании операций на сердце от Национальной службы здоровья Украины, однако пока есть сложности в определении стоимости операций.

"По всем их (НСЗУ) коэффициентам и расчетам стоимость операции составляет 60 тыс. грн, хотя на самом деле это 100-120 тысяч", — говорит кардиохирург. Однако движение в направлении сотрудничества уже есть. Пока здесь используют разные формы поиска финансов для оперирования. 100% бесплатно спасают людей в случаях неотложных операций, военных, детей, беременных женщин и тех ВПЛ, которые находятся в сложном материальном положении.

"Очень часто прийти к нам людям мешает не отсутствие средств, а страх перед хирургическим вмешательством, – говорит главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. – Нужно приходить, разговаривать, искать финансирование – нам из регионов передают клапаны, если они там не используются, есть благотворители, помогающие фонды и т.д.".

Тем временем напомним, что 80% болезней сердца можно предупредить профилактикой — правильным питанием, физической нагрузкой (не менее 50 минут в день), отказом от курения и алкоголя.