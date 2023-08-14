Могло остановиться сердце: мужчину со смертельной дозой алкоголя в крови поймали за рулем в Тернополе

Смертельная доза алкоголя составляет от 4 до 6 промилле

Патрульная полиция Тернополя задержала водителя со смертельной дозой алкоголя в крови. Алкотестер показал, что в крови водителя более 6 промилле алкоголя. Дело будут рассматривать в суде.

По данным патрульной полиции, за выходные 12 – 13 августа, они задержали семь водителей с признаками алкогольного опьянения. Один из таких инцидентов произошел на улице Богдана Лепкого. Патрульный остановил автомобиль Fiat за нарушение ПДД. Во время общения с водителем инспектор заметил у него явные признаки алкогольного опьянения. При проверке на алкотестере оказалось, что доза алкоголя в крови мужчины составляет 6 промилле. В целом, смертельная доза алкоголя составляет от 4 до 6 промилле, а допустимым уровнем алкоголя в крови водителя является 0,2 промилле.

На водителя составили протокол по ч. 1 статьи 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Дело будет рассматриваться в суде, водителю грозит штраф в размере 17 000 гривен и изъятие водительского удостоверения на год.

Стоит отметить, что при 5-6 промилле у человека происходит остановка сердца и кровотока.

Напомним, что 12 августа, в результате ДТП с микроавтобусом в Австрии погибли четыре гражданина Украины, среди которых было двое детей.