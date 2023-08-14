Могло зупинитися серце: чоловіка зі смертельною дозою алкоголю в крові зловили за кермом у Тернополі

Смертельна доза алкоголю становить від 4 до 6 проміле

Патрульна поліція Тернополя затримала водія зі смертельною дозою алкоголю у крові. Алкотестер показав, що у крові водія понад 6 проміле алкоголю. Справу розглядатимуть у суді.

За даними патрульної поліції, за вихідні 12 – 13 серпня вони затримали семеро водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння. Один із таких інцидентів стався на вулиці Богдана Лепкого. Патрульний зупинив автомобіль Fiat за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм інспектор помітив у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки на алкотестері виявилося, що доза алкоголю у крові чоловіка становить 6 проміле. Загалом смертельна доза алкоголю становить від 4 до 6 проміле, а допустимим рівнем алкоголю в крові водія є 0,2 проміле.

На водія склали протокол за ч. 1 статті 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Справа розглядатиметься в суді, водієві загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень та вилучення посвідчення водія на рік.

Варто зазначити, що при 5-6 проміле у людини відбувається зупинка серця та кровотоку.

Нагадаємо, що 12 серпня, внаслідок ДТП з мікроавтобусом в Австрії загинули четверо громадян України, серед яких було двоє дітей.