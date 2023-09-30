Украина наращивает производство оружия: расходы вырастут до астрономической суммы

Годовые расходы вырастут в несколько раз

Украина планирует в разы увеличить расходы на производство отечественного вооружения, в частности речь идет о дальнобойном оружии вроде ракет и дронов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий, который прошел 29 сентября в Киеве.

"Сегодня украинский ВПК переживает новое рождение. Мы запускаем новые производства. Расширяем те, которые давали результаты вплоть до начала полномасштабного вторжения. Инвестируем в новые технологии и новые разработки", — сообщил он.

По его словам, расходы на производство оружия в 2024 году возрастут в семь раз по сравнению с 2023 годом и составят 55,8 миллиарда гривен (1,5 млрд долларов). Основной акцент будет поставлен на производство снарядов разных калибров, ракет и систем ПВО.

При этом глава правительства также напомнил, что в текущем году Украина запустила несколько программ по созданию различных БПЛА и существенно упростила ряд бюрократических процедур.

Шмыгаль также добавил, что главным партнером государства должен стать частный сектор, а правительство намерено помочь всем, кто производит качественное вооружение для нужд армии. Кроме того, ведутся работы с союзниками о восстановлении западной техники и производства новой в Украине.

Как сообщалось ранее, пока Украина наращивает производство новейшего высокотехнологического оружия, на вооружении оккупантов появляются образцы, которым уже почти 80 лет.