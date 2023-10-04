Каска старая, аптечка пустая: Сырский показал, кого россия гонит в бой (видео)

Власть россии не снабжает своих солдат всем необходимым для боя

ВСУ продолжают продвигаться на фронте, в особенности на востоке. Украинским воинам удалось пленить российского оккупанта, у которого с собой была пустая аптечка и практически разряженный автомат.

Подробностями поделился Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский. Пленный россиянин рассказал, что не хотел воевать, но его заставляли.

Владимиру Самборскому (так зовут пленного) 46 лет, а родом он из Новочеркасска, Ростовской области. Мобилизовали его 24 августа 2023 года, а на фронт отправили уже 30 августа, хотя до этого говорили, что не подходит по состоянию здоровья.

"У меня свое дело было. Позвонили 23 и сказали ехать в Ростов, а 24 я уже приехал, сын привез бумаги по травмам. Документы забрали, а мне сказали, что я не подхожу по возрасту и по травме, что я не годен. Принесли папку, высунули край листа и сказали подписать. Пообещали, что отправят на переподготовку "балду погонять", а потом я вернусь назад. А 30 числа началось это путешествие", — рассказал оккупант.

Он добавил, что у него и его сослуживцев отобрали документы и телефоны, вытянули SIM-карты. Россиянин заявил командирам, что хочет разорвать контракт в одностороннем порядке, а обещанные деньги ему так и не выплатили.

Более того, несмотря на состояние здоровья, россиянина заставили рыть окопы, отжиматься и выполнять другие небоевые задачи. Но никто на позициях рыть окопы не мог, так как были постоянные обстрелы. После одного из таких обстрелов позицию, на которой находился Владимир Самборский, забросали гранатами. В этот момент мужчина и сдался в плен.

"Бронежилет и каска у него старые, аптечка была вообще пустой, автомат – с одним магазином. Офицеры говорили им, что если бегут или сдадутся в плен, лучше им повеситься или застрелиться. Российское командование обманывает всех с выплатами. Поэтому личный состав очень недоволен тем, что их постоянно бросают и часто убегают из подразделений", — отметил Александр Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму якобы взяли в плен украинского разведчика. Однако в заявлении россиян много несостыковок.