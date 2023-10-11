Укр

США дают Украине новый пакет помощи: ракети, боеприпасы для HIMARS и не только

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ллойд Остин Новость обновлена 11 октября 2023, 13:05
Ллойд Остин. Фото twitter.com/SecDef

Его стоимость составляет 200 миллионов долларов

Сегодня, 11 сентября, в Брюсселе проходит очередное заседание контактной группы в формате "Рамштайн", на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. На нем уже стало известно о хороших новостях из США.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Штаты передают Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 200 миллионов долларов.

Что в него войдет:

  • ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • 155-мм и 105-мм снаряды.

"Я горд объявить, что США предоставляют свой последний пакет помощи по безопасности для Украины стоимостью $200 млн", — сказал остин перед открытием заседания "Рамштайн" и добавил, что ожидает, что на встрече ряд стран объявят о новых пакетах помощи для Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, 11 октября в Бельгии сделали позитивное заявление для ВСУ. Там готовы передать нам свои истребители F-16, но есть нюанс. Кроме того, эта страна продолжит работу по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.

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#Украина #США #Помощь #Рамштайн