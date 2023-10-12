"Козацкому роду – нет перевода": как работает криоконсервация для военных и какие нюансы нужно учесть

Телеграф узнал, какие предлагают возможности для искусственного оплодотворения

Из-за широкомасштабной войны с россией и потери мужчин на фронте вопрос сохранения генофонда Украины приобрел особый вес. Одним из способов выхода из ситуации и повышения рождаемости есть использование замороженного биологического материала. Украинским военным предлагают воспользоваться услугой криоконсервации репродуктивных клеток, которые можно использовать в случае худшего, чтобы жена смогла родить и воспитать их общего ребенка.

Какие возможности предоставляются и какие меры принимаются по недопущению вымирания нации? В вопросе разбирался " Телеграф".

О такой процедуре говорят громче

Сегодня для мужчины сдача и заморозка спермы стоит примерно 2500 грн. При этом многие клиники предоставляют скидки или даже внедряют бесплатную сдачу биоматериала для военных.

Одним из медицинских центров, предлагающих такие услуги бесплатно, медцентры "Клиника профессора Стефана Хмиля".

— Практически с первых месяцев войны мы ввели в сети клиник масштабный социальный проект для военных "Козацькому роду – нема переводу". Он предусматривает не только бесплатную криоконсервацию и хранение спермы военных, но и лечение бесплодия, бесплатные циклы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей военных, проходящих сейчас службу. А также скидку на сопровождение беременности и услугу "отложенного материнства" для жен военных, ожидающих возвращения защитников с фронта", — говорит в комментарии "Телеграфу" врач Богдан Богонос.

По его словам, за время действия проекта в медицинский центр обратилось более 500 пар военнослужащих, заключено 320 договоров, проведено сотни ЭКО. А на сегодня по этим программам были рождены десятки малышей.

Врач отмечает, что в социальном проекте могут принять участие все желающие, ведь клиника не устанавливает квоты, как другие медицинские учреждения, а предоставляет и будет оказывать услуги всем нуждающимся.

Участниками проекта могут быть граждане Украины, которые получили повестку или проходят службу в ВСУ

Вопрос о важности таких услуг уже вносили в Верховную Раду в мае. Зарегистрированный законопроект предусматривает бесплатные услуги по сдаче и хранению биоматериала для мужчин-военных, пограничников и работников МВД и СБУ сроком на пять лет. Однако в Украине не развита система государственных криобанков. Поэтому сначала их нужно создать.

"Сегодня есть предложение сделать криоконсервацию репродуктивных клеток наших военнослужащих пилотным проектом, где Минфин будет отдельно финансировать эту потребность именно для военных и представителей МВД, СБУ, пограничников и всех, кто сейчас защищает нашу землю", — заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

Почему законопроект не учитывает смерть военного?

И хотя создание законопроекта уже шаг вперед, его нужно доработать в правовом поле. Потому что инициатива, обеспечивающая право участников боевых действий на биологическое посттравматическое отцовство/материнство, не решает проблему криоконсервации и использования репродуктивных клеток после смерти человека.

Таким образом, у одной из украинских семей едва не сорвалась операция. Супруги обратились в медицинский центр, чтобы провести искусственное оплодотворение еще до "большой" войны. Тогда же был заключен договор с клиникой. Сделку запланировали на март 2022 года. Но планам семьи помешало российское вторжение. Муж погиб при одном из обстрелов. Клиника сообщила женщине о невозможности провести операцию без решения суда. Договор, который они заключили ранее, предусматривал, что в случае смерти человека биоматериал должен быть уничтожен. Сохранить биоматериалы для операции женщине помогли юристы.

Как рассказывает "Телеграфу" координаторка мариупольской приемной УГСПЛ, юристка Татьяна Самодерженкова, защищавшая интересы женщины, ключевым фактором в достижении успеха в деле стало то, что супруги проходили лечение, а больница имела согласие мужа на использование его биоматериала для ЭКО.

На проведении операции настаивала и женщина, и родные мужчины. Другое дело — если пара не замужем.

— Текущий закон говорит, что в случае гибели человека, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией. И хотя теоретически можно заключить соглашение и определить распорядителя биоматериала, за этим появляются более сложные вопросы. К примеру, кто будет так называемым "распорядителем"этого материала? Особенно если военный не женат?

Именно поэтому после гибели военного между его родными и женщиной могут начаться судебные споры, — говорит координатор мариупольской приемной УГСПЛ.

По словам юристки, может возникнуть ситуация, что женщина через некоторое время передумала беременеть от погибшего мужчины. А его родители будут давить, настаивая на сделке и возможности продлить род. Поэтому вопрос, как доработать этот законопроект, хоть и очень сложный, но насущный.

Это давно следовало вынести на дискуссию и урегулировать на законодательном уровне все технические и юридические вопросы.