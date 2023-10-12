Буданов рассказал, начнется ли Третья мировая война

По мнению главного разведчика страны, есть большие риски

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о вероятности Третьей мировой войны. Свое мнение по этому поводу он озвучил во время общения с журналистами.

По словам руководитель ГУР, ответ на этот вопрос не так прост, как может казаться, на первый взгляд. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы. Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные ГУР, предупредил европейских партнеров, что кремль намерен заморозить свою полномасштабную войну против Украины и уже там разработаны несколько сценариев. По словам главы государства, в таком случае "критический момент" может быть 2028 году. К этому времени рф сможет восстановить свой военный потенциал и попробовать снова оккупировать Украину, атаковать страны Балтии и те страны, где находится ее контингент.

Кроме того, по словам Зеленского, у Украины есть доказательства, которые дают повод полагать, что россия оказывает поддержку террористам ХАМАС. "Развязать Третью мировую войну в интересах россии", — отметил украинский лидер.

Ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов спрогнозировал развитие событий в Израиле.