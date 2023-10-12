"Война очень динамична": Ермак сделал тревожное заявление

Силы обороны продолжают движение вперед

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал обстановку на фронте на фоне новой российской атаки на Авдеевском направлении. Он заявил, что украинцы работают над тем, чтобы сломать планы оккупантов.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале. Глава ОП отмечает, что война очень динамичная, а россияне сейчас накапливают резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках, с целью отвлечь дополнительные силы нашей армии. При этом на других направлениях Силы обороны продолжают движение вперед.

"Борьба с многомиллионным злом никогда не бывает простой. Она требует оружия, подготовки, стратегии. Украина понимает российские цели. И каждый день миллионы украинцев работают над тем, чтобы ломать планы врага, отбивать атаки, идти вперед. Именно единство и борьба позволяют нам взломать ключевой план россиян – уничтожение нашей нации", — сказал он.

Напомним, что "Телеграф" ранее рассказывал о всем, что сейчас известно о ситуации на Авдеевском участке фронта. Прочитать об этом вы можете, перейдя по ссылке.