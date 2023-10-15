Отдал жизнь, пытаясь вернуть родной Луганск: под Северодонецком погиб отважный десантник

Павшему герою было 36-лет

Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. Свою жизнь за Родину отдал житель Закарпатской области Виктор Кононенко.

Как сообщает Чопский городской совет, во вторник, 17 октября, состоятся похороны павшего 36-летнего героя. В понедельник, 16 октября, в 18:00 начнется чтение Псалтыря по погибшему в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Во вторник, 17 октября, в 12:30 состоится встреча героя. Власти Чопа призвали всех жителей города присоединиться к "живому коридору", который пройдет по маршруту: улица Главная (гостиница "Изумруд") — улица Берег — проспект Железнодорожников — храм Успения Пресвятой Богородицы. Прощание начнется в 13:00 в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Кононенко Виктор Игоревич родился в 1987 году в Луганске. Учился в Чопской общеобразовательной школе I-III ступеней №1.

Виктор Кононенко

Виктор после начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт. Вместе с собратьями давал достойный отпор российскому агрессору в десантно-штурмовой бригаде. Осенью 2022 года был ранен и после выздоровления вернулся на фронт, чтобы продолжить защищать нашу Родину.

В горсовете отметили, что Виктор Кононенко был смелым и мужественным, сознательным гражданином и патриотом своей страны, с честью и преданностью выполнял боевые задания. Погиб 14 апреля 2023 в районе населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области, защищая Родину от коварного и безжалостного врага.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 11 октября в бою с врагом в Луганской области погиб житель Тернополя Сергей Молчанов "Пельмень", которому был всего 21 год.