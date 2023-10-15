Защитит от дронов и ракет: ВСУ получат новое современное вооружение (фото и видео)

Система разработана германской компанией Rheinmetall Air Defense

В ближайшее время Украина получит новую партию зенитно-ракетных комплексов Skynex. Передачу этого вооружения ранее анонсировал Немецкий концерн Rheinmetall.

Предоставление двух систем Skynex было объявлено в рамках военной поддержки Украины Германией, сообщило польское издание Defence24. По неофициальной информации, одну из них уже должны были доставить в нашу страну.

Skynex – система ПВО, разработанная немецкой компанией Rheinmetall Air Defense. Комплекс дебютировал на парижской выставке Eurosatory 2016. Его задача – ликвидация средств воздушного нападения на расстоянии до 4 км. Он может работать как в стационарном режиме (после снятия с носителя в виде грузовика RMMV HX), так и в самоходном режиме. Это повышает его гибкость по сравнению с решениями предыдущего поколения, такими как ЗРК Mantis, также созданный Rheinmetall.

Каждая система состоит из четырех башенных модулей Skyranger с 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk3, дополненных системой управления с оптико-электронной головкой Skymaster и трехмерной радиолокационной станцией X-TAR3D. Кроме самой системы, также будут доставлены грузовики RMMV HX. Стоимость контракта составляла примерно 182 млн евро.

Skynex на грузовике

Пушка Skynex с теоретической скорострельностью 1050 выстрелов в минуту может эффективно бороться с широким спектром целей. Есть несколько типов снарядов. К примеру, есть снаряды Ahead с программируемым взрывом. Программирование происходит за частицы микросекунды с помощью индуктивной катушки в дульном тормозе. У такого снаряда 152 ударных элемента. Они образуют облако поражения, что увеличивает вероятность уничтожения воздушной цели.

Пушка Skynex

В свою очередь РЛС способна обнаруживать средства воздушного нападения на расстоянии от 25 до 55 км (в зависимости от цели). Благодаря этому, система может эффективно бороться с небольшими объектами (включая беспилотники, крылатые ракеты и минометные снаряды), обеспечивая комплексную противовоздушную оборону очень малой дальности.

Кроме того, Skynex позволяет интегрировать радары разных производителей. Он имеет модульную архитектуру, благодаря чему его можно оснащать разными средствами противовоздушной обороны, например, семейства Skyshield и Skyguard.

Напомним, в апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.