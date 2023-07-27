ВСУ получат важное вооружение: защитит от дронов и не только (фото и видео)

Огонь может вестись дистанционно, что делает стрельбу из пушки безопасной для расчета

В ближайшее время Украина получит еще две новейшие ЗРК Skynex с пушками калибра 35-мм. Они предназначены для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны и особенно хороши для уничтожения дронов.

Об этом сообщил немецкий концерн Rheinmetall.

"Во второй половине 2023 года Украина получит две новейшие системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного взрыва", — сообщили в компании.

Отмечается, что успешное использование ВСУ зенитных установок Gepard, показывает важность противовоздушной обороны пушечного типа, особенно при перехвате крылатых ракет и беспилотников.

Skynex работает на базе грузового авто, с основным оружием в виде скорострельного 35-мм орудия "Эрликон", к которому можно присоединить радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM.

Такое вооружение делает систему универсальной, хотя в первую очередь она предназначена для борьбы с небольшими беспилотниками. При этом 35-мм снаряды системы значительно дешевле, чем аналогичные системы ПВО, на базе управляемых ракет. Уничтожение воздушной цели может стоить около 4 тысяч евро, что почти в 100 раз дешевле, чем запуск ракеты IRIS-T. Кроме того, они не подвержены воздействию электронных средств противодействия при выстреле.

Пушка Oerlikon при калибре в 35-мм имеет скорострельность до 1000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы составляет четыре километра. Комплекс также оснащен радаром слежения X-Band, он обеспечивает функцию автономного поиска цели. Еще одно важное преимущество в возможности ведения огня дистанционно, что делает стрельбу из пушки безопасной для расчета.

Напомним, 26 апреля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ВСУ будут использовать лазерные целеуказатели, которые получили от Германии.