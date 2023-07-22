Укр

Будут защищать не небо: стало известно, для чего Германия передала лазерные целеуказатели ВСУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Западное оружие на фронте помогает ВСУ уничтожать врага Новость обновлена 22 июля 2023, 13:02
Западное оружие на фронте помогает ВСУ уничтожать врага. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Использовать целеуказатели можно при помощи БПЛА

Германия в новом пакете военной помощи передала Украине систему, которая улучшит точность поражения вражеских целей на расстоянии до 70 км. Речь идет о лазерных указателях цели, которые, как считалось ранее, нужны будут для систем ПВО, но это оказалось не так.

О этом сказано на сайте немецкого правительства. В частности, ВСУ получат 10 танков Leopard 1А5, боеприпасы, 40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами, 40 зенитных самоходных установок GEPARD, сотни тысяч аптечек и лазерные целеуказатели.

Эти указатели необходимы для артиллерии, а именно снарядов Vulcano, а не для ЗРК IRIS-T. Эти боеприпасы и так считаются высокоточными, но лазерные целеуказатели повысят их точность до 1 метра при попадании в цель на расстоянии до 70 км. Отмечается, что использовать указатель цели можно при помощи БПЛА.

Напомним, что боеприпасы Vulcano бывают двух вариантов: BER и GLR и отличаются дальностью поражения цели и точностью. К примеру, снаряды GLR оснащены полуактивной лазерной системой наведение с программируемым взрывателем, что позволяет уничтожать цели в движении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США сделали важное заявление о передаче Украине истребителей F-16. координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби озвучил сроки, когда самолеты могут появиться в Украине.

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#Украина #Германия #Военная помощь