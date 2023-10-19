"Знали, что война их может разлучить": при обстреле Запорожья погибла трогательная молодая пара (фото)
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Российские террористы нанесли удар, когда в городе все спали
В ночь на 18 октября российские оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300, в результате чего был частично разрушен жилой многоэтажный дом. Спасатели нашли тела пятерых погибших, среди которых супружеская пара Даниила Коваленко и Дианы Гайдуковой.
Как пишет OBOZREVATEL со ссылкой на родственников погибшей пары, 23-летний Даниил и 20-летняя Диана поженились прошлой осенью, при этом предложение было сделано в бомбоубежище.
"Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту", – отметила троюродная сестра Дианы.
В момент прилета пара находилась в доме родителей Даниила. Его отец получил ранение, но смог достать сына из-под обломков и пытался оказать ему помощь, мать парня тоже выжила и сейчас находится в больнице. Девушку же нашли гораздо позже, к тому моменту она уже была мертва.
Родственница сообщила, что Диана работала в кофейне баристой, а Даниил был музыкантом и играл на гитаре.
"Я обращаюсь ко всем, прошу помочь! Этой семье нужна помощь. У них огромная утрата! Умер сын и любимый человек, большой друг и просто светлая, талантливая личность. Его мама ранена, ей нужны деньги на лечение", – написала родственница.
Все, кто захотят помочь этой семье, могут перечислить средства на карту 5375 4112 0910 7551, Монобанк send.monobank.ua/jar/7xBSKFqFyd.
Как сообщалось ранее, 18 октября россияне устроили обстрелы не только Запорожья, но также ударили по Днепру и Харькову. При этом в последнем после взрывов возникли перебои со светом.