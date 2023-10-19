В Украине обнаружен новый штамм COVID-19: в каких областях зафиксирован и насколько опасен

Заболевание стало не таким агрессивным, но все же опасно

Хотя пандемия по коронавирусу отменена по всему миру, люди не перестают заражаться им: в Украине уже обнаружено 10 случаев штамма "Эрис" — подвида COVID-19. Он зафиксирован в шести областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. "Эрис" – это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон".

Всего в период со 2 по 8 октября в Украине зарегистрировано 5 186 случаев заболевания COVID-19. 18 — с летальным исходом, среди людей старше 30 лет.

В Минздраве пояснили, что симптомы "Эриса" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19. Это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

"Специфическое отличие "Эриса" – это дополнительная мутация шипового белка, который быстрее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий", — отметили в Минздраве.

Защититься от тяжелого протекания "Эриса", как и других штаммов коронавируса, можно с помощью вакцинации. Необходим курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации и бустерная прививка, через 5 месяцев после первичной вакцинации. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце сентября в мире начал активнее распространяться Covid-19 — штамм BA.2.86. Однако хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, и проходит в более легкой форме.