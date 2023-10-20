Иначе — штраф: в Украине планируют "запретить" коньяк и шампанское

Закон должен вступить в действие в конце следующего года

Правительство подготовило проект закона, который предусматривает введение штрафов за незаконное использование зарегистрированных алкогольных брендов и пищевых продуктов. Документ внесен на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, речь идет о штрафах за использование брендов "шампанское" и "коньяк". Об этом свидетельствует карточка правительственного законопроекта на сайте парламента.

Так, Кабинет Министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков и пищевых продуктов. Документ предусматривает штраф от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен) за аллюзию (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков и пищевых продуктов или их географических указаний при описании, представлении и маркировке).

В пояснительной записке отмечается, что закон "О географических указаниях спиртных напитков", принятый в декабре 2022 года, вводится в действие 28 декабря 2024 года. Он должен гармонизировать положения украинского законодательства с нормами права Европейского Союза и установить общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных названий спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Географическое указание — это название продукта, который производится на определенной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное.

Напомним, с 2020 года в Украине перестали выдавать сертификаты на напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди" и "херес" в связи с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли.