Інакше — штраф: в Україні планують "заборонити" коньяк та шампанське

Закон має вступити в дію наприкінці наступного року

Уряд підготував проєкт закону, який передбачає введення штрафів за незаконне використання зареєстрованих алкогольних брендів та харчових продуктів. Документ внесено на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, йдеться про штрафи за використання брендів "шампанське" та "коньяк". Про це свідчить картка урядового законопроєкту на сайті парламенту.

Так, Кабінет міністрів пропонує ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв та харчових продуктів. Документ передбачає штраф від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень) за алюзію (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв та харчових продуктів або їхніх географічних зазначень під час опису, представлення і маркування).

У пояснювальній записці зазначається, що закон "Про географічні зазначення спиртних напоїв", який був ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року. Він має гармонізувати положення українського законодавства з нормами права Європейського Союзу та встановити загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Географічна вказівка – це назва продукту, що виробляється на певній території. Такими вказівками є, наприклад, коньяк, шампанське, сир фета тощо.

Нагадаємо з 2020 року в Україні перестали видавати сертифікати на напої під назвою "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді" та "херес" у зв’язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про зону вільної торгівлі.