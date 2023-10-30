Фото дня: мальчик, собиравший деньги на ВСУ, попрощался с погибшим отцом-воином

Около недели назад ребенок проводил сбор средств для военных, а сегодня уже стоял у гроба папы

В соцсетях распространяется фото с мальчиком, еще недавно собиравшим деньги на ВСУ, в то время как его папа воевал на фронте. Но меньше чем через десять дней мальчик уже прощался с погибшим отцом.

Грустные фотографии, в понедельник, 30 октября, облетели сеть. Одной из тех, кто их распространил, стала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Другие пользователи не остались равнодушными к горю ребенка.

"Это фото утром раз разбило сердце", — написала автор сообщения, комментируя фото с гробом, возле которого стоит мальчик, который еще недавно собирал деньги для украинских защитников. Она также оставила ссылку на банку мамы (счет в Монобанке) мальчика, призвав желающих поддержать семью павшего героя. "Думаю, этой семье важна любая поддержка и доброе слово", — объяснила автор.

Как выяснилось, мальчик и его семья – из Черкасс. С его отцом – Олегом – прощались именно в понедельник.

"Олег был очень веселым и жизнерадостным, поэтому помните его таким. У меня нет ни одного видео, где бы он не улыбался или не смеялся. Ни одного", — написала вдова воина в Instagram. Она рассказала, что ее супруг погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе.

Горе ребенка и вдовы погибшего защитника тронуло и других пользователей соцсетей. Вот что они писали в комментариях:

Бедный ребенок…. Светлая память воину…

Какой ужас, какое горе, какую боль переживает сейчас этот ребенок! Не хватает слов, чтобы это все можно было унять. Невыносимо больно… Соболезнования, соболезнования, соболезнования, которые никогда не заменят сыну отца.

Это просто невозможно…

Сердце болит… искренние соболезнования

Слава Герою! Искренние соболезнования семье

Вечная память Герою и низкий поклон.

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