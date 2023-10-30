Фото дня: мальчик, собиравший деньги на ВСУ, попрощался с погибшим отцом-воином
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Около недели назад ребенок проводил сбор средств для военных, а сегодня уже стоял у гроба папы
В соцсетях распространяется фото с мальчиком, еще недавно собиравшим деньги на ВСУ, в то время как его папа воевал на фронте. Но меньше чем через десять дней мальчик уже прощался с погибшим отцом.
Грустные фотографии, в понедельник, 30 октября, облетели сеть. Одной из тех, кто их распространил, стала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Другие пользователи не остались равнодушными к горю ребенка.
"Это фото утром раз разбило сердце", — написала автор сообщения, комментируя фото с гробом, возле которого стоит мальчик, который еще недавно собирал деньги для украинских защитников. Она также оставила ссылку на банку мамы (счет в Монобанке) мальчика, призвав желающих поддержать семью павшего героя. "Думаю, этой семье важна любая поддержка и доброе слово", — объяснила автор.
Как выяснилось, мальчик и его семья – из Черкасс. С его отцом – Олегом – прощались именно в понедельник.
"Олег был очень веселым и жизнерадостным, поэтому помните его таким. У меня нет ни одного видео, где бы он не улыбался или не смеялся. Ни одного", — написала вдова воина в Instagram. Она рассказала, что ее супруг погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе.
Горе ребенка и вдовы погибшего защитника тронуло и других пользователей соцсетей. Вот что они писали в комментариях:
- Бедный ребенок…. Светлая память воину…
- Какой ужас, какое горе, какую боль переживает сейчас этот ребенок! Не хватает слов, чтобы это все можно было унять. Невыносимо больно… Соболезнования, соболезнования, соболезнования, которые никогда не заменят сыну отца.
- Это просто невозможно…
- Сердце болит… искренние соболезнования
- Слава Герою! Искренние соболезнования семье
- Вечная память Герою и низкий поклон.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Тернопольщине прощаются с погибшим юным воином Радомиром Олейником, которому было всего 18 лет. Молодой человек погиб во время боевых действий в районе населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.