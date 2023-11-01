Украинские войска наносят огневое поражение по тылам противника

Силы обороны Украины успешно отбивают атаки оккупантов. Также во вторник, 31 октября, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Такие данные обнародует Институт изучения войны (ISW). Со ссылкой на информацию российских блоггеров сообщается, что на левом берегу Херсонской области украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Поймы (12 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра). Также российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках и возле Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию не подтвердили. В водке по состоянию на утро 1 ноября только отмечалось, что в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылам противника.

Также отмечается, что в Луганской области российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не производили никаких заявленных или подтвержденных наступлений 31 октября. В Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отразили более 10 атак противника. На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Кроме того, в Донецкой области украинские силы продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, но 31 октября не предпринимали никаких подтвержденных наступлений. В свою очередь российские войска контратаковали вблизи этого города, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.

ISW отмечает, что, по данным российских источников, украинские войска совершили контратаку вблизи Авдеевки, но 31 октября не сделали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Также сообщается, что украинские силы не совершали никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка.

31 октября украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Новомихайловки. В то же время российские источники заявили, что 30 октября на западной окраине Марьинки шли позиционные бои.

Также сообщается, что 31 октября украинские силы не проводили заявленных или подтвержденных наземных штурмов в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в этом районе, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По данным ISW, 31 октября украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. В то же время российские войска осуществили контратаку в районе Роботиного.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время атаки на Авдеевку российским оккупантам удалось вытеснить украинских военных с карьера у села Водяное. Однако тактической ценности у него не было.