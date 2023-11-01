Справились вдвоем: украинские десантники уничтожили четырех окупантов, а двоих взяли в плен (видео)

Пленными оказали медицинскую помощь

Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским оккупантам по всей линии фронта. Часто бывают случаи, когда украинские воины демонстрируют настоящий героизм, штурмуя позиции войск россии.

Как сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, двое украинских десантников смогли во время штурма вражеского блиндажа ликвидировать четырех оккупантов, а двоих взять в плен.

Так, двое воинов 71-й егерской бригады ДШВ штурмовали вражеские укрепления, которые защищали шестеро оккупантов. "Четверо из россиян из блиндажа уже не выйдут, еще двое сдались в плен", — подчеркнули в ДШВ.

Также было опубликовано видео штурма вражеских позиций.

"Они пришли сюда грабить и убивать. Они готовы насиловать и пытать украинцев, чтобы им — в россии — сократили срок в тюрьме или лишили долгов. Но когда лицом к лицу встречаются с нашими воинами — бегут или сдаются в плен. И с ужасом ждут от украинских бойцов того, что сами бы с животным удовольствием делали с пленниками. Но вместо издевательств их ждала медицинская помощь и теплая еда", — подчеркивают десантники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным Института изучения войны, на левом берегу Херсонской области украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Песчановки и Поймы. В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию не подтвердили.