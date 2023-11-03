Война с рф зашла в тупик. Военные аналитики назвали два "вундерваффе", которые изменят паритет сил в пользу Украины

Переломить ход войны поможет только принципиально новый подход к стратегии и вооружению украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага военачальник назвал своей ошибкой, ведь рф не считает потери, ориентируясь на результаты Первой и Второй мировых войн, где погибших считали миллионами.

Выходом из ситуации могло бы стать что-то принципиально новое в ведении боевых действий, "вроде пороха, который изобрели китайцы", сказал генерал. Однако в этом случае, чтобы выйти из тупика, нужно будет использовать не одно технологическое изобретение, а совокупность всех технических решений.

Как Украине удастся переломить ситуацию и что именно может стать "вундерваффе" для ВСУ, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов.

Украина уже имеет свой "порох"

Ход контрнаступательной операции ВСУ активно обсуждают международные партнеры Украины, а ее невысокие темпы нередко критикуют чиновники и общественные деятели, далекие от военного дела. В отличие от военных, осознающих всю сложность данных процессов, политики падки на громкие анонсы быстрых результатов, которые накануне наступления несколько опрометчиво делали украинские чиновники.

В разговоре с британскими журналистами Валерий Залужный отметил, что за пять месяцев операции ВСУ действительно удалось продвинуться всего на 17 километров, хотя армия украинского стандарта должна продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонные линии. При этом рф десять месяцев воевала вокруг Бахмута на востоке, "чтобы взять город размером 6 на 6 километров", отметил военачальник.

Очевидно, что почти за два года войны армии обеих сторон понесли немалые потери, а военное руководство успело изучить стратегию противника и наладить производство или поставки вооружения и военной техники. В результате война зашла в тупик, ведь уровень нашего технологического развития вводит в ступор как нас, так и наших врагов.

"На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там (под Авдеевкой. - "Телеграф" ), мы видели 140 российских машин, которые сгорели в течение четырех часов после того, как попали в зону досягаемости нашей артиллерии", — говорит Залужный, подчеркивая, что похожая картина происходит и когда украинские войска пытаются продвинуться вперед.

Одной из основных причин замедления темпов войны и отсутствия прорывных результатов является то, что ВСУ видят все, что делают ВС РФ, а они в свою очередь видят все, что мы делаем, отметил Валерий Залужный. По словам генерала, чтобы выйти из этого тупика, "нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга".

На первый взгляд, таким решением могли бы стать истребители F-16, долгое время считавшиеся "волшебной таблеткой" от застоя в войне. Впрочем, главнокомандующий ВСУ считает, что эти самолеты стали уже не такими полезными, ведь россия усовершенствовала свою ПВО.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, проблемой является и количество обещанных Украине F-16, ведь эта цифра несопоставима с количеством боевых самолетов на вооружении россии. Для сравнения, в начале широкомасштабного вторжения у ВСУ было 100 боевых самолетов, в то время как у россиян насчитывалось до 1000-1200 единиц.

"Прорывом для нас станет использование средств поражения с дальностью более 500 км. В частности, речь идет об оперативно-тактических комплексах украинского производства "Сапсан". Первые образцы были изготовлены на средства, выделенные Саудовской Аравией, и представлены еще в 2016 году. Один был передан инвесторам, другой остался в ВСУ. Его дальность поражения вдвое больше, чем у ATACMS, которые, возможно, будут переданы украинской стороне (300 км), и в три раза больше, чем у тех, которые нам уже передали (165 км)", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Изготовление и использование собственного вооружения даст Украине возможность наносить удары по военным объектам на территории россии, что сейчас невозможно из-за предоставленных нами политических гарантий по использованию западной техники. По словам Дмитрия Снегирева, дальность поражения "Сапсана" позволит ВСУ держать под огневым контролем места накопления военной техники и авиации врага в глубине его территории.

Например, после удара ATACMS по аэродрому "Бердянск" штурмовые вертолеты К-52 были передислоцированы в Таганрог. Имея на вооружении "Сапсан", ВСУ могли бы легко "достать" их и на новом месте. Спасая технику, россиянам пришлось бы переносить места базирования авиасоединений, что лишило бы их одного из основных преимуществ на линии фронта — преимущества в воздухе. Большие расстояния, которые пришлось бы преодолевать пилотам для атаки наших позиций, также доставили бы немалые проблемы оккупантам, объясняет эксперт.

"Вот вам и "вундерваффе". Не надо изобретать велосипед или просить его у кого-то. У нас уже все есть, и оно наше. Профинансированность этого проекта составляет около 70%, не хватает примерно 500 млн грн. Это, извините, два отмененных тендера на замену брусчатки. Почему этого до сих пор не было сделано, почему это не выполняется сейчас?", - говорит Дмитрий Снегирев.

Вторым технологическим инструментом для перелома хода войны могут стать украинские беспилотники "Сокол-300", превышающие показатели турецких "Байракторов" в разы при значительно более низкой стоимости, говорит эксперт.

Направив средства не на сомнительные тендеры, а на развитие отечественного ВПК, правительство создаст локомотив украинской промышленности и найдет решение нескольких вопросов одновременно, ведь активная работа ВПК повлечет развитие украинской экономики в целом, а ее результаты закроют военные потребности.

"Военная инфраструктура на территории россии является законной целью по всем международным конвенциям. Другой вопрос, что это могут тормозить наши международные партнеры. В таком случае мы дадим четкий ответ на упреки республиканцев о путях изменения ситуации на линии фронта для дальнейшей финансовой поддержки: или вы даете нам 63 млрд и мы меняем за ваш счет вооружения, или мы сами находим деньги на реализацию собственной ракетной программы и переносим войну на территорию рф, но тогда никаких "красных линий" в вопросе целей быть не может. Мы дотянемся к нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и силовым базам. Да, это дипломатический шантаж, но он должен прозвучать", — уверен Дмитрий Снегирев.

Военные вопросы решаются в политической плоскости

Ответы на вопрос, почему отечественный ВПК до сих пор не был "раскочегарен" на полную мощность, и каким образом государство может удовлетворить все потребности военных для перелома в контрнаступательной операции, лежат исключительно в политической плоскости, считает военный специалист Олег Стариков.

По словам эксперта, пока правительство Украины не будет переформатировано путем объединения лучших представителей политических элит для поиска оптимальных решений, проблемы армии не будут решаться должным образом.

"Война — это в первую очередь политика. Оперативное, стратегическое и тактическое управление начинается в этой плоскости. Каждое должностное лицо на своем месте должно знать и понимать потребности в своем секторе изнутри и эффективно решать возникающие проблемы. А если чиновник, который должен обеспечить фронт дровами, понятия не имеет, что такое "буржуйка", о каком переломе ситуации можно говорить? Элементарные вещи не обеспечиваются", — говорит Олег Стариков в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам эксперта, мощный эффект будет иметь принцип личного примера. Равняться в этом вопросе можно на армию Израиля, где служат все без исключения дети чиновников. Это не только дает другим военным чувство равенства перед законом, но и служит своеобразным предохранителем от беспорядка в армии. Если жалобы на отсутствие экипировки, медикаментов или на ненадлежащие условия пребывания бойцов на фронте будут поступать министру обороны лично от его сына-военнослужащего, вопросы будут решаться гораздо качественнее и быстрее, считает Олег Стариков.