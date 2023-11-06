Голосование без избирателей: в половине регионов Украины могут запретить проводить выборы

Какой госорган получит полномочия по определению невозможности организации голосования в отдельных регионах, пока неизвестно.

Обсуждение темы проведения выборов в Украине приобретает новые оттенки. Если раньше чиновники спорили о возможности обеспечения необходимых условий для голосования в условиях военного положения, то теперь в парламенте взялись за создание "дорожной карты" по организации и проведению первых выборов уже в послевоенной Украине.

Первое, за что взялись авторы законодательных изменений, – определение территорий, на которых может проводиться волеизъявление граждан. По мнению членов профильного подкомитета Верховной Рады и представителей ЦИК, по завершении войны в ряде областей невозможно создать соответствующие условия для безопасного избирательного процесса.

"Телеграф" выяснял, по каким критериям будут оценивать "пригодность" региона для проведения голосования и насколько легитимными будут выборы без учета мнений миллионов украинцев.

Проект законопроекта – не закон, но декларация

На днях комитет ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел экспертное обсуждение критериев возможности проведения выборов и референдумов в Украине в послевоенное время.

Мероприятие состоялось в рамках разработки плана мероприятий "дорожной карты" по подготовке и проведению первых послевоенных выборов в Украине, а результатом работы парламентариев стал проект законопроекта или, как назвали его сами участники обсуждения, "драфт" грядущих изменений в законодательстве.

В документе говорится, что вопрос проведения выборов для легитимизации власти становится все более острым, поэтому перезагрузка должна произойти при первой возможности (вероятнее всего, сразу после завершения войны и окончания действия военного положения). В то же время, по мнению законодателей, организовать избирательный процесс в некоторых областях невозможно даже после прекращения боевых действий на всей территории Украины.

Согласно тексту проекта, обнародованному LB.ua, парламентарии предлагают установить критерии оценки "пригодности" территорий для проведения голосования. Всего в документе прописаны четыре общих признака:

Деоккупированные территории или те, на которых велись боевые действия и подверглись непосредственному негативному влиянию вооруженных формирований рф. Территории, расположенные в пределах области, где проходит государственная граница Украины с российской федерацией или республикой беларусь. Территории, на которых за последние шесть месяцев происходили обстрелы со стороны россии или беларуси, в результате которых погибли и/или были ранены гражданские лица. Территории, где введен режим ограниченного доступа, в том числе с учетом минной опасности.

По мнению авторов документа, решение о невозможности проведения выборов в регионе может быть принято при наличии хотя бы одного из вышеприведенных признаков.

Следуя логике этого проекта, уже сейчас можно констатировать, что первые послевоенные выборы пройдут без участия Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. А если предположить, что россия не прекратит ракетные обстрелы украинских городов за шесть месяцев до окончания войны, к этому перечню могут добавиться и другие регионы, в том числе и западные.

Следует отметить, что речь идет только о локации для проведения выборов, а не об участии жителей этих регионов в голосовании. То есть теоретически жители "непригодных" для избирательного процесса территорий могут выехать в соседнюю область и проголосовать там. Другое дело, что такие условия для волеизъявления могут граничить с нарушением конституционных прав граждан, ведь далеко не все смогут преодолеть несколько сотен километров для заполнения бюллетеня.

Вероятно, предполагая неоднозначную реакцию общества на эту инициативу, авторы проекта не опубликовали его текст на официальных страницах правительства, а презентация драфта состоялась без привлечения прессы. Более того, от оценки проекта законопроекта сейчас воздерживаются даже коллеги парламентариев.

"Нам пока не предоставляли какие-либо официальные предложения для рассмотрения. Насколько мне известно, сейчас этот проект находится на стадии обсуждения и существует на уровне инициатив отдельных моих коллег, поэтому предметно обсуждать пока ничего", — заявил в комментарии "Телеграфу" заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Безопасные "за" и правовые "против"

Следует отметить, что украинские власти не впервые сталкиваются с необходимостью введения территориальных ограничений в вопросе проведения выборов. С начала российской агрессии на востоке Украины 2014 г. парламент регулировал этот аспект путем принятия постановлений об объявлении президентских и местных выборов с отдельными пунктами о невозможности их организации на оккупированных территориях.

Разработка общего закона для этих целей потребует гораздо более тщательного подхода. В настоящее время критерии определения региона непригодными для организации голосования кажутся несколько несовершенными.

Впрочем, по словам депутата Киевсовета Леонида Емца, удивляться нечему: Украина оказалась в условиях, в которых раньше никогда не была, поэтому и опыта налаживания таких сложных и важных процессов, как выборы, у правительства нет.

"Эти критерии не могут не быть странными, потому что ситуация обезображена по своей сути. При нормальных условиях мы вообще не должны были бы сталкиваться с невозможностью обеспечения безопасности наших избирателей. Но сейчас это так и мы должны исходить из того, что основным приоритетом государства является базовое право на жизнь и здоровье граждан, и уже потом – обеспечение других прав.

Действующая Конституция Украины не дает никаких преференций ни на период военного положения, ни на послевоенный период. Нам нужно либо изменить условия и привести их в соответствие с Конституцией, либо изменить Конституцию под новые условия, третьего не дано. Поэтому наработка этих механизмов требует времени и обсуждений", – говорит депутат в комментарии "Телеграфу".

Завершение боевых действий и официальное прекращение действия военного положения не будет гарантировать нам отсутствия новых актов агрессии со стороны россии и беларуси, поэтому предложенные ограничения для послевоенного периода вполне оправданы, считает политический аналитик Алексей Буряченко.

По словам эксперта, если выборы не удастся провести во время войны, сразу после ее завершения вопрос легитимизации власти встанет очень остро, поэтому ждать полного завершения переходного периода возможности не будет.

"Эти критерии абсолютно логичны. Мы все рассчитываем закончить эту войну выходом ВСУ на границы 1991 года, но никто не может прогнозировать, как будет на самом деле. Есть огромное количество рисков в избирательном процессе на территориях, граничащих с государствами-агрессорами или с оккупированными территориями. Раны еще будут кровоточить и дать гарантии безопасности в таких регионах не сможет никто. Это превентивная временная мера, которая, уверен, будет касаться только первых выборов в послевоенные времена", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что вопрос безопасности избирательного процесса является приоритетным, критерии, выписанные в проекте закона о невозможности проведения голосования на отдельных территориях слишком обобщенные, считает экс-замглавы ЦИК, эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

По словам специалиста, подход к этому процессу должен быть более тщательным: ситуация в каждом регионе должна анализироваться на предмет вопросов безопасности отдельно, иначе мы столкнемся с лишением конституционных прав граждан, которые являются не только избирателями, но и членами избирательных комиссий, работниками органов ведения реестра и фактически кандидатами.

"Волынская область граничит страной-агрессором, так же, как и Донецкая. Но можем ли мы ставить их в один ряд по рискам? Вряд ли. Если до принятия этого закона критерии не будут выписаны более тщательно, то эта норма будет походить на такую, что преследует определенные цели отдельных политических сил, например, для отсеивания голосов из регионов, где эту силу избиратели не поддерживают.

Кроме того, принимать подобные законы сейчас, когда мы еще не знаем, как будет развиваться ситуация на фронте в дальнейшем, контрпродуктивно. Мы можем придумать какие-либо критерии, вписать их в закон, а по завершении войны он будет непригоден к жизни. Исключение отдельных регионов из избирательного процесса – очень чувствительная тема, и я бы сравнил ее с работой хирурга. Следует 10 раз подумать, прежде чем что-либо отрезать", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Учитывая, что сложившиеся критерии слишком общие и требуют детального анализа ситуации безопасности в каждом отдельном регионе, возникает вопрос: какой орган будет заниматься присвоением территории статуса "непригодной" к выборам.

Пока претендентами на эту роль называют Верховную Раду, Кабмин, Конституционный суд и СНБО. Однако, по словам Андрея Магеры, исходя из полномочий каждого из этих органов, заниматься определением возможности проведения выборов на отдельных территориях должно именно правительство.

"У парламента ограниченный объем полномочий, указанных в статье 85 Конституции Украины. Дополнительных он себе выписать в законе не может. Аналогично, там не может быть и временной специальной комиссии парламента. Потому что это не ее функция. То же касается и президента.

Согласно пункту 2 статьи 116, Кабмин имеет полномочия по обеспечению свобод граждан, а по пункту 7 имеет отдельную компетенцию в сфере национальной безопасности и обороны. То есть все эти решения идеально вписываются именно в полномочия Кабмина. Однако сейчас он почему-то отстранен от этого процесса. Также в определенной степени должен быть задействован ЦИК, теоретически можно привлекать СНБО. На уровне двух-трех органов этот вопрос точно реально решить», – говорит эксперт.

В данном контексте следует понимать, что политическая ситуация в Украине сложилась таким образом, что субъектность Кабинета министров достаточно условна, правительство почти полностью зависит от решений Банковой. Поэтому и очевиден тот факт, что именно Офис президента будет играть главную роль в подготовке государства к послевоенным выборам. Впрочем, как было отмечено, механизм их проведения требует тщательной проработки и дискуссии в экспертном круге, и прежде всего с обществом.