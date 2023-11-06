"москве мало не покажется": Глава "Укроборонпрома" матом пообещал оккупантам проблемы

Есть государственная программа, над которой люди работают плодотворно

Украина продолжает наращивать военный потенциал и плодотворно работает над созданием оружия, которым можно будет наносить удары даже по территории россии. В частности, директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин отметил, что в Украине есть программа по наращиванию производства ракет.

В высказываниях он не стеснялся, пообещав матом проблемы оккупантам. Об этом говорится в его интервью "Украинской правде".

По соображениям безопасности, Сметанин не раскрыл детали программы, но подчеркнул, что люди работают плодотворно.

Журналисты УП спросили Сметанина знает ли он, что делать, чтобы украинские ракеты "Сапсан" успели на решающую битву.

"Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у*бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу", — ответил он. .

В издании напомнили, что бывшего главу "Укроборонпрома" попросили уйти с должности именно из-за проблем с ракетной программой.

Относительно производства дронов Сметанин сказал, что у Украины немало государственных и частных производителей.

"У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают", — заметил глава "Укроборонпрома", добавив, что наши дроны могут пролетать около 1000 километров.

Он подчеркнул, что сейчас внимание сосредоточено на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.

Среди последних ударов по российским войскам и технике "Телеграф" писал о том, как во время обстрелов Крыма 4 ноября ВСУ смогли нанести удар по керченскому судостроительному заводу, где завершал свои испытания один из новейших российских малых ракетных кораблей "Аскольд".