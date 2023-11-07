Бои за Авдеевку, Бахмут и Луганщину: Тука сообщил тревожную информацию с фронта

Чиновник пояснил, о чем говорят последние события

Российские войска продолжают атаковать украинские города с воздуха и наступать на отдельных участках Донецкой области. Тем, какая ситуация складывается в данный момент на военном и политическом фронтах, поделился замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

Детали он озвучил в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Тука рассказал какая ситуация сейчас на фронте и о чем говорят последние события.

"Ситуация сложная. Российские оккупационные войска продолжают атаковать наши позиции. Пытаясь реализовать задание путина — до конца года овладеть полностью территориями Луганской и Донецкой областей. Как оптимист — верю, что им это не удастся. Сможем ли мы удержать Авдеевку? Это вопрос к нашим военным. Я доверяю их компетенции", — отметил чиновник.

По словам замминистра, исходя из последних сообщений с линии фронта, оккупанты готовятся к очередной волне атак на этот город.

"Вместе с тем, негативная для нас информация начинает поступать из района Бахмута. Вроде бы русские начинают поддавливать на тех территориях, которые мы недавно освободили в ходе сложных боев. Пока нам не удалось создать оперативное окружение Бахмута, вынудив русских выйти из остатков этого населенного пункта", — рассказал Тука.

Отвечая на вопрос о том, что происходит на Луганщине, бывший чиновник подчеркнул, что пару недель назад там было снижение интенсивности боев. А в конце прошлой недели снова увеличилось давление оккупантов на украинские позиции. "Позитивных новостей для русских нет. Но они явно усилили попытки продавить оборону ВСУ на подконтрольной нам части Луганской области", — поделился он.

Тука акцентировал внимание на том, что немалая часть украинцев считает, будто вся Луганщина уже оккупирована. И тут же заверил в обратном. Волонтер отметил, что "подобное неведение свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что нынешние власти то ли не желают, то ли не умеют мобилизовать должным образом внимание населения страны на военную тематику и эффективно организовать собственно мобилизацию с целью лучше давать отпор врагу. В итоге многие украинцы живут "вне войны"".

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