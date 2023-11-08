Укр

Вы не Юра и не Владик: как правильно говорить имена на украинском, узнайте свое

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Вы не Юра и не Владик: как правильно говорить имена на украинском, узнайте свое Новость обновлена 08 ноября 2023, 19:56

В нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, многие до сих пор называют имена украинцев на русский манер.

"Телеграф", ссылаясь на филолога Ольгу Васильеву, рассказывает, как правильно это делать. Она отмечает, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра. Поскольку в нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик в именах, он есть только в русском языке. Поэтому мужские имена, созданные с помощью этого суффикса, являются русизмами

А как правльно?

Разговорные формы мужских имен в украинском языке таковы:

  • Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.
  • Не Миша, а Мишко.
  • Не Юра, а Юрчик.
  • Не Паша, а Павлик или Павлусь.
  • Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь..
  • Не Андрей, а Андрейка.
  • Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.
  • Не Костя, а Костик, Костусь.
  • Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.
  • Не Алеша, а Олекса, Олешко.
  • Не Леня, а Ленько.
  • Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.
  • Не Гриша, а Гриць или Гринько.
  • Не Никита, а Микитка.
  • Не Коля, а Колько.
  • Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.
  • Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.
  • Не Женя, а Евгений.
  • Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.
  • Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.
  • Не Деня, а Дениско или Денько.
  • Не Тема, а Артемка или Темко.
  • Не Вася, а Василько.
  • Не Марик, а Марко.
  • Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.
  • Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.
  • Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.
  • Не Слава, а Славко.
  • Не Владик, а Владко.
  • Не Толя, а Только.
  • Не Виталик, а Витик или Витась.
  • Не Федя, а Федусь или Федько.
  • Не Вова, а Володик или Володько.
  • Не Кирюша, а Кирилко.
  • Не Иллюша, а Илько.
  • Не Лева, а Левко.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов.

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