Вы не Юра и не Владик: как правильно говорить имена на украинском, узнайте свое

В нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, многие до сих пор называют имена украинцев на русский манер.

"Телеграф", ссылаясь на филолога Ольгу Васильеву, рассказывает, как правильно это делать. Она отмечает, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра. Поскольку в нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик в именах, он есть только в русском языке. Поэтому мужские имена, созданные с помощью этого суффикса, являются русизмами

А как правльно?

Разговорные формы мужских имен в украинском языке таковы:

Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.

Не Миша, а Мишко.

Не Юра, а Юрчик.

Не Паша, а Павлик или Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь..

Не Андрей, а Андрейка.

Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.

Не Костя, а Костик, Костусь.

Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.

Не Алеша, а Олекса, Олешко.

Не Леня, а Ленько.

Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.

Не Гриша, а Гриць или Гринько.

Не Никита, а Микитка.

Не Коля, а Колько.

Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.

Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.

Не Женя, а Евгений.

Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.

Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.

Не Деня, а Дениско или Денько.

Не Тема, а Артемка или Темко.

Не Вася, а Василько.

Не Марик, а Марко.

Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.

Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.

Не Слава, а Славко.

Не Владик, а Владко.

Не Толя, а Только.

Не Виталик, а Витик или Витась.

Не Федя, а Федусь или Федько.

Не Вова, а Володик или Володько.

Не Кирюша, а Кирилко.

Не Иллюша, а Илько.

Не Лева, а Левко.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов.