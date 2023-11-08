Ви не Юра і не Владік: як правильно говорити імена українською, дізнайтесь своє

У нашій мові відсутня словотворчий суфікс

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими його особливостями ряд громадян може мати проблеми. Наприклад, багато хто досі називає імена українців на російський лад..

"Телеграф", посилаючись на філолога Ольгу Васильєву, розповідає, як правильно це робити. Вона зазначає, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Міша, Діма, Вадік чи Юра. Оскільки в нашій мові відсутній словотворчий суфікс –ік в іменах, він є тільки в російській мові. Тому чоловічі імена, створені за допомогою цього суфікса, є русизмами

А як правильно?

Розмовні форми чоловічих імен в українській мові такі:

Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.

Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.

Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.

Не Паша, а Павлик чи Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.

Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.

Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.

Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.

Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.

Не Альоша, а Олекса, Олешко.

Не Льоня, а Ленько.

Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.

Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.

Не Нікіта, а Микитка або Микитко.

Не Коля, а Миколка або Колькó.

Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.

Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.

Не Женя, а Євгенко.

Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.

Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.

Не Дєня, а Дениско чи Денько.

Не Тьома, а Артемко або Темко.

Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.

Не Марік, а Марик або Марко.

Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.

Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.

Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.

Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.

Не Толя чи Толік, а Толик або Только.

Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.

Не Вітя, а Вітько.

Не Федя, а Федусь чи Федько.

Не Вова, а Володик або Володько.

Не Сєрьожа, а Сергійко.

Не Кірюша, а Кирилко.

Не Ігорьоша, а Ігорко.

Не Іллюша, а Ілько.

Не Льова, а Левко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською правильно називати жителів різних міст.