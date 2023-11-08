"А потом бойцы нас посылают": военный психолог об уголовной стороне его работы

Психологов иногда превращают в "инквизиторов"

Военных психологов иногда привлекают к непрофильной работе, связанной с наказанием военнослужащих, из-за чего ко многим из них теряется доверие.

Как "Телеграфу" рассказал опытный психолог военной школы "Боривитер" Олег Крец, в работе в армии есть много вызовов, среди которых борьба против "бумажной армии". В частности это касается необходимости заполнять много ненужных бумаг, составлять планы, объяснять как они работают, выполнять их и проводить тестирование.

При этом иногда из психолога делают своеобразного "инквизитора", чем подрывается доверие простых военнослужащих.

"Это тот момент, когда психолог должен зафиксировать, что, например, военный выпил алкоголь. Неважно когда, как, где и сколько, но военный психолог должен быть к этому причастен. Когда психолога привлекают к таким вещам, там идут криминальные моменты. Чаще это штрафы на приличные суммы", — отметил он.

По словам Креца, после этого побратимы этого военнослужащего не особо хотят идти на контакт с психологом, и даже посылают его "куда подальше".

"Есть момент непонимания до конца, кто есть кто. Должен быть уголовный орган, разбирающийся в проблемах, а должен быть орган, выступающий за поддержку", — добавил он.

Психолог также добавил, что часто случается, что военные попадают в "детскую позицию", так как их учат следовать приказам, то спустя полгода в таком режиме они перестают что-либо делать без необходимого распоряжения от старших по званию.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Безумие на войне: как психологическую помощь бойцам не превратить в инквизицию

Напомним, ранее мы писали о том, кто такие военные психологи, чем они занимаются в ВСУ и как гражданскому психологу можно попасть в их ряды.