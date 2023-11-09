Разрушены дома и разбиты коммуникации: в полиции показали последствия обстрела Черниговщины (фото)

Российские оккупанты обстреляли ночью Черниговскую область. В результате атаки повреждены административные здания и коммунальное предприятие, жилые дома, хозяйственные постройки мирных жителей города Семеновки.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции. Черниговской области. Отмечается, что после обстрелов на месте работал правоохранители.

"Пограничники продолжает страдать от круглосуточных вражеских атак. Ночью враг нанес удары по центру города Семеновка Новгород-Северского района. На местах российских атак работали полицейские и все профильные службы, оказывавшие помощь пострадавшим, ликвидировали и документировали последствия обстрелов", — говорится в сообщении.

По всем фактам обстрелов оккупантов следователи полиции открыли уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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