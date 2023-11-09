Звезду "Дизель-шоу" и "КВН" не узнали в сети: он ушел воевать и вот, как изменился за год (фото)

Сейчас от Нелипы мало новостей

Война в Украине изменила судьбы многих наших граждан. Иногда эти изменения, как говорят, налицо. Так и произошло с известным украинским телеведущим и актером Максимом Нелипой.

Он был звездой КВН, ведущим шоу "Проиграй миллион" и "Подъем", в 2007 году принимал участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Еленой Шоптенко, в 2017-м присоединился к команде "Дизель-шоу". А с началом полномасштабного вторжения — взял в руки оружие и пошел защищать Украину. С тех пор от популярного украинца поступало мало новостей и некоторые, внезапно обнаружив то, как изменился их кумир, буквально остаются шокированными. Ведь все его помнят таким:

Фото опубликовано на странице Нелипы в 2019-м

Или таким.

Фото опубликовано на странице Нелипы в 2020-м

И практически не узнали его, когда тот выложил одно из своих последних видео.

Вот так украинцы реагировали на изменения во внешности Нелипы:

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный украинский писатель. Сеть скорбит.