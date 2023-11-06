Подтвердилось худшее: на войне погиб известный украинский писатель, сеть в скорби

Писатель воевал с 2014 года

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью писатель, автор романа-дневника "Спокойной ночи" Максима Петренко.

Об этом сообщает книжная обозреватель Анна Скорина. Известно, что Петренко защищал нашу страну на фронте и долгое время считался пропавшим без вести. Но сегодня, 6 ноября, подтвердилось худшее.

"Максим Петренко, автор книги "Спокойной ночи" погиб. Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести, означает, что он в плену. Чуда не произошло…", – написала Скорина.

По информации обозревательницы, смерть писателя подтвердила экспертиза ДНК. Похороны пройдут на следующей недели. Как именно погиб воин пока неизвестно.

Отреагировала на гибель своего коллеги и писательница Валентина Захабура.

"Максим Петренко – защитник, писатель, популяризатор чтения, активист в продвижении библиотек, искренний, глубокий, внимательный к деталям, таким буду его помнить", — пишет она.

Также на смерть писателя отреагировала музыкальная исполнительница, лидер группы Zwyntar Саша Кладбище: "Нашего друга, снимавшегося с нами в сериале о комиссаре и недобитках, убили россияне. Он пропал без вести еще летом прошлого года, но мы верили, что он жив, просто в плену. Но Макс погиб. Прощай, друг".

Скорбят за воином и в университете, где он был вупускником:

"Чуда не произошло…Наш Герой на Щите. Вечная и Светлая Память!", — пишут в заведении.

Реагируют на трагическую новость и простые украинцы.

Максим Петренко

участник Революции Достоинства;

програмист;

преподаватель Института компьютерных технологий;

в 2014 году пошел добровольцем в добробат при Нацгвардии;

в 2016 году написал свою книгу "Спокойной ночи". Это роман-дневник о войне, охватывающий времена от последних дней Революции Достоинства в конце февраля 2014 года до дня его возвращения на ротацию – 24 июня того же года;

в июне 2019 года Максим Петренко представил свою книгу в Славянске, на открытии мемориала на месте блокпоста №1, в боях за который он сам участвовал;

c началом полномасштабного вторжения россии в Украину Максим снова вернулся на войну;

с 2022 года считался пропавшим без вести.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб один из лучших украинских артиллеристов Дмитрий Милютин.