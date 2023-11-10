"Главным фактором станет артиллерия": эксперт дал прогноз по войне в Украине на 2024 год

В ближайшее время будет идти в основном позиционная борьба, считает эксперт

Война в Украине продолжается и российские оккупационные войска не намерены отступать. По словам главнокомандующего Валерия Залужного, ситуация на фронте зашла в тупик.

О том, чего ждать от следующего года на фронте, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Свой прогноз он озвучил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, украинцы должны понимать, что ситуация тяжелая, но никакой "зрады" в словах генерала Залужного о стабилизации линии фронта нет. "Это так называемый туман войны: командование не может и не будет рассказывать детальные планы боевых действий. Вопрос может быть только к интерпретации слов Залужного, за что он не несет ответственности", — пояснил Дмитрий Снегирев.

В настоящее время, по словам военного аналитика, ВСУ продолжает контрнаступательные действия на Бахмутском и Токмакском направлении, осуществляя активную оборону на других участках. Одновременно с этим оккупанты давят по всей линии фронта от Купянска до Запорожья. На Херсонском направлении ведутся позиционные бои. Таким образом, россияне пытаются растянуть оборону ВСУ для отвлечения оперативных резервов. Именно по этой причине, объясняет эксперт, украинское командование не может ставить в приоритет отдельные участки, например Авдеевку или Бахмут.

Дмитрий Снегирев считает, что дальнейший ход событий будет зависеть от результатов на отдельных линиях столкновения. Поскольку ситуация развивается очень динамично и меняется каждые несколько часов. Он подчеркнул, что несмотря на слова главнокомандующего о стабилизации фронта, в последние дни ВСУ имеет тактические успехи на Токмакском направлении. В районе Роботиного украинским защитникам удалось взять под контроль господствующие высоты.

По мнению военного аналитика, в течение следующих нескольких месяцев оккупанты будут пытаться давить в районе Купянска, Авдеевки, останавливать контрнаступление на Запорожском направлении.

"В ближайшее время будет идти в основном позиционная борьба. Главным фактором станет преимущество в ствольной и реактивной артиллерии. Сейчас 80% боевых задач и, соответственно, потерь личного состава с обеих сторон – это результат работы средств поражения. Оккупанты будут пытаться использовать преимущество в количестве, а мы будем пытаться использовать преимущество в тактико-технических характеристиках за счет успешного характера контрбатарейной борьбы", — рассказал Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

Он добавил, что надежды россиян на прекращение военно-технической помощи для Украины со стороны Запада не оправдаются. Эксперт отметил, что подтверждением этому является ряд недавних заявлений лидеров стран-партнеров о передаче нам вооружения и поддержке экономического сектора.

При этом он акцентировал, что если в ближайшее время Украина не получит действительно мощного вооружения в достаточном количестве или же не наладит собственное производство дальнобойной техники и дронов для технологического прорыва, рассчитывать на то, что война завершится в 2024 году не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщил, что для Украины наступят невеселые времена, но выход из войны только один.

Подробнее на эту тему читайте в эксклюзивной статье "Телеграфа" "Завершение горячей стадии войны: военные эксперты дали прогноз, придет ли в Украину мир уже в 2024 году".