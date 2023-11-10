Засекреченный список: Чехия раскрыла, какую военную технику передавала Украине
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Ранее Прага не раскрывала перечень направленного в Украину оружия
Сначала полномасштабной войны Чехия передала Украине из своих армейских запасов военную технику на общую сумму 6 миллиардов чешских крон (более 240 миллионов евро). В стране раскрыли перечень техники, которую передавали Украине.
В засекреченном списке военной помощи от Министерства обороны Чешской республики были БМП, танки, самоходные гаубицы советского производства, а также современное вооружение, в том числе и авиатехника. Об этом пишет Radio Prague International.
Отмечается, что ранее Прага не раскрывала перечень направленного в Украину оружия. Сейчас стало известно, что в него входили:
- четыре вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства;
- 62 танка, произведенные в 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годах;
- 131 БМП, которые были произведены в 1973-1989, а также в 1993 и 1999 годах;
- 4,2 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия;
- 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов;
- 128 минометов выпуска 1971-79 годов;
- 17400 минометных снарядов.
Также Чехия передавала Украине перевязочные материалы и лекарства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия списывает свои советские боевые вертолеты Ми-24В и заменяет их на американские. Эта техника может найти применение в Украине.