По всей Украине объявлена воздушная тревога: названа причина

"Покраснела" вся страна

В 12:05 по всей Украине объявлена ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС рф с аэродрома Саваслейка.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Воздушная тревога объявлена во всех областях.

Мониторинговые каналы пишут, что взлет МиГ-31К может являться частью тренировок и патрулирований. При этом, МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине.

Напомним, с утра 11 ноября мощные взрывы прогремели в Киеве. Позднее мэр Киева пояснил, что россияне атаковали область баллистикой. Силы ПВО работали около Киева, на левом берегу. Таким образом, россияне возобновили ракетный террор Киевщины после длительного перерыва. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По словам начальника КГВА Сергея Попко, ночью 11 ноября враг пытался атаковать Киев и область БПЛА, а около 08:00 была запущена ракета типа "Искандер", которую на подлете сбили силы ПВО. Информации о разрушениях в столице или пострадавших нет, оперативные данные еще уточняются.

Как сообщал "Телеграф", ночь на 11 ноября, россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. В частности под ударом был Киев, Днепропетровская и Одесская область.