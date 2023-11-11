Ночью по Украине запустили десятки "шахедов": есть прилеты и разрушения (фото)

По предварительнім даннім, к счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на 11 ноября, россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. На Киев враг запустил беспилотники, все они были сбиты на подступах к столице. Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева.

Об этом предупредил начальник КГВА Сергей Попко. Он уточнил, что дроны на Киев россияне запустили с южного направления.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений", — отметил он.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в период с 19 часов 10 ноября до 3 часов 11 ноября россияне атаковали Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Чем враг бил по Украине:

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск — рф и мыс Чауда — оккупированный Крым;

1 управляемая авиационная ракета Х-31 – с акватории Черного моря;

противокорабельная ракета П-800 "Оникс" — из оккупированного Крыма;

зенитная управляемая ракета С-300 – из Белгородской области.

Воздушное нападение отражалось силами истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях", — сказано в сообщении.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак проинформировал, что ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

"Но два "шахеда" попали по зданию. Есть разрушения. Возник пожар, который спасатели укротили", — сообщил он.

Последствия прилета

Кроме того, россияне атаковали "шахедами" и Одесскую область. По словам представителя Сил обороны юга Натальи Гуменюк, прилеты были по неиспользуемым зданиям.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 ноября россию активно атаковали неизвестные беспилотники. Сильные взрывы прогремели в городе Котовск под Тамбовом, а также в подмосковной Коломне. Под удар попали предприятия, работающие на войну.