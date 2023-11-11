По всій Україні оголошено повітряну тривогу: названо причину

"Почервоніла" вся країна

О 12:05 по всій Україні оголошено ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Повітряну тривогу оголошено у всіх областях.

Моніторингові канали пишуть, що зліт МіГ-31К може бути частиною тренувань та патрулювань. При цьому МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які малопомітні для української протиповітряної оборони, в чому і полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні.

Нагадаємо, зранку 11 листопада потужні вибухи пролунали у Києві. Пізніше мер Києва пояснив, що росіяни атакували область балістикою. Сили ППО працювали біля Києва на лівому березі. Таким чином, росіяни відновили ракетний терор Київщини після тривалої перерви. Попадань до об’єктів критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. За словами начальника КМВА Сергія Попка, вночі 11 листопада ворог намагався атакувати Київ та область БПЛА, а близько 08:00 було запущено ракету типу "Іскандер", яку на підльоті збили сили ППО. Інформації про руйнування у столиці чи постраждалих немає, оперативні дані ще уточнюються.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на 11 листопада, росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Зокрема, під ударом був Київ, Дніпропетровська та Одеська область.