ВСУ там не находятся: стали известны детали возвращения села на Харьковщине

Населённый пункт находится в "серой зоне"

Украинские военные контролируют населенный пункт Тополи Харьковской области, где недавно установили флаг. В то же время, украинские защитники там постоянно не находятся.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, ситуация на этом направлении остается сложной.

"Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с россией, и на направлении линии боевых действий", — заявил Демченко.

Он также подчеркнул, что постоянное пребывание украинских защитников в этом населенном пункте достаточно затруднено. "Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться", — отметил Демченко.

Спикер ГПСУ также заявил, что пограничники своим установлением флага напомнили, что это – украинская земля, и оккупантам делать на ней нечего. Он пообещал, что бойцы будут делать так и дальше.

Село Тополи на карте

Населенный пункт Тополи находится в Купянском районе недалеко от границы с рф. По состоянию на 2001 год там проживало около 260 человек, однако в ходе российского вторжения его жители были вынуждены покинуть свои дома из-за множества минных заграждений.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские войска совершили успешную контратаку на Авдеевском направлении. Они контратаковали к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.