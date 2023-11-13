"На более выгодные позиции": россияне запутались с отводом войск на одном из направлений

Пропагандисты уже извиняются, а военные объясняются

российские войска из группировки "Днепр" "оценили ситуацию" на своих позициях на юге Украины, где по данным СМИ, ВСУ форсировали Днепр, и решили отойти на "выгодные позиции". Но после новостей пропагандистов дали заднюю.

Так, по данным росСМИ, которые ссылаются на российских военных, командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Утверждается, что после перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые якобы "будут задействованы для наступления на других направлениях".

Впрочем, уже через несколько минут пропаганда удалила все свои посты с вышеуказанным сообщением, а вместо них пишет следующее:

"Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям", — сообщается в телеграм-канале ТАСС.

Отметим, что пропагандистские информагентства даже сообщили о том, что командующий объединенной группировкой российских войск приказал начать передислокацию войск, согласившись с выводами командования "Днепра". Но и эти публикации также были удалены.

Напомним, что войска оккупационной российской группировки "Днепр" воюют в Запорожской и Херсонской области Украины.

В это же время уже на протяжении нескольких дней по сети гуляет информация о том, что ВСУ форсировали реку Днепр и продолжили наступление на левом берегу. Утверждалось, что украинские войска заняли поселок Крынки, а потом перебросили туда тяжелую технику, тем самым создавая и расширяя плацдарм для дальнейшего наступления.

Между тем известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко, комментируя новость от пропагандистов пишет, что у россиян на левобережье Херсона ситуация довольно сложная, однако не критическая. По его мнению, такое заявление выглядит преждевременным. Вероятно, так россияне маскируют свои действия и никаких "жестов доброй воли" не планируют.

А вот в Минобороны рф уже поспешили объясниться за преждевременный "жест доброй воли". Там говорят, что якобы кто-то отправил СМИ "ложное сообщение" от имени пресс-центра Минобороны с целью "провокации".

Напомним, ранее мы писали о том, зачем рф прет на Авдеевку, что сейчас там происходит и какие у этого перспективы.