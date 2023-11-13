Война не проиграна: что в Германии говорят о контрнаступлении ВСУ и дальнейшей судьбе Украины

Украине грозит окопная война, но непродуманная тактика врага дает определенные надежды на успех

Весенне-летнее контрнаступление украинских войск, на которое многие возлагали большие надежды, не достигло своей цели. Впереди зима и позиционная война.

Немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Die Zeit анализируют ситуацию на фронте и политических кругах. Они также сравнивают выводы эссе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с мнением, господствующим в западном политикуме.

Так, Süddeutsche Zeitung считает, что украинское контрнаступление не принесло Киеву удачу, однако большая война для Украины далеко не проиграна. Но Украину, вероятно, ждет позиционная война, в которой есть много неопределенностей.

При этом издание отмечает, что жестокая, но иногда небрежная тактика врага дает определенные надежды на успех.

Также немецкой Die Zeit констатирует неудачу контрнаступления и отмечает, что многие украинские воины погибли на минных полях, но не смогли освободить от российских оккупантов украинские города.

"В эссе для Economist украинский главком Валерий Залужный написал то, что невозможно отрицать: все идет к окопной войне, военному тупику", — пишет издание.

В то же время оно признает, что и российские войска не в силах продвигаться дальше.

Из такого порядка вещей, по мнению журналистов Die Zeit, в Украине и на Западе делают противоположные выводы. Если в Киеве считают, что единственным выходом из тупика может стать увеличение количества военной помощи и ее выход на качественно новый уровень, то на Западе все громче звучат голоса тех, кто считает, что пришло время для политических переговоров.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе признал, что война в Украине, вероятно, будет продолжаться еще долго и к этому нужно быть готовым. Позже он также подчеркнул, что переговоры между Украиной и россией возможны только после того, как российские войска будут выведены с украинской территории. Кроме того, Шольц планирует в следующем году увеличить вдвое помощь Украине.