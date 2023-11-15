В войне 30 тысяч погибших? Как считают потери украинские и мировые организации

Появились новые данные на основе сообщений из открытых источников

Потери среди украинских военных, которые официально не разглашаются, постоянно вызывают большое внимание. Так, на днях активисты сообщества "Книга памяти павших за Украину" назвали ориентировочную цифру у 30 тысяч погибших. Все это собранные активистами данные из открытых источников, которые появлялись о погибших украинских воинах в интернете с начала полномасштабного вторжения по состоянию на ноябрь 2023 года.

Сообщество является важным ресурсом, именно на основании их электронного ресурса этого сообщества была создана Стена памяти павших в российско-украинской войне в 2014-2021 годах возле Михайловского монастыря. Авторы утверждают, что обработали все сообщения, где-либо появлявшиеся, пишет "Новинарня".

"Общее число погибших или умерших, информация о которых была собрана по состоянию на начало ноября 2023 года и дата смерти которых была точно или примерно установлена, составляет более 22000 человек", – утверждают участники проекта "Книга памяти". Это не окончательная цифра погибших, но не менее 70%, утверждают авторы Книги. То есть реальная цифра составит более 30 тысяч человек.

Раненых бойцов почти 100 тысяч, но большинство из них вскоре вернется к своим собратьям после лечения.

Как цифры называют другие организации и лица

Западные СМИ постоянно распространяют свои данные и по прошествии времени появляются новые цифры. Так, последним был почтенный журнал The Economist, со ссылкой на данные американских чиновников 12 ноября написал, что в результате полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.

"По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере, 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены ", — говорится в статье.

Относительно свежи также цифры издания The New York Times (август 2023), которое со ссылкой на американских чиновников сообщило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за более чем полтора года полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч. То есть это украинцы и россияне вместе, издание отмечает, что большинство в этой гигантской цифре – россияне. С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч – погибших и 170-180 тысяч – ранены. Украина по этим же подсчетам потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

В Украине эти цифры назвали ложными, информация звучала от секретаря СНБО Алексея Данилова. Зеленский, Подоляк и некоторые другие официальные лица указывали, что за 2023 год ВСУ теряли 30–50 человек погибшими ежедневно.

К сожалению, мы не можем точно сказать или проверить изложенную всеми вышеуказанными спикерами информацию о погибших. Это закрытая информация, а в Книге памяти только поименно подтверждены погибшие, хотя есть еще пропавшие без вести лица.

Сказки русской пропаганды

русская пропаганда каждый день рисует в своих сводках десятки единиц уничтоженной техники, с военными ситуация где-то такая же. Тем более что Генштаб ВСУ ежедневно публикует свежую цифру мертвых россиян (за последние сутки по состоянию на утро 15 ноября это около 314 290 человек, примерно +820 в сутки), и нужно ответить на эти цифры чем-то грозным.

В середине июня президент России Владимир Путин, чтобы не влезать в цифры, просто сказал, что потери ВСУ катастрофические, а "россия несёт в десять раз меньше потерь, чем Украина". Это было 13 июня во время встречи с так называемыми "военкорами".

В июле путин встретился со своим белорусским другом по военным преступлениям Александром Лукашенко, оба были взволнованы вопросом украинских потерь: Лукашенко заявил, что с начала войны безвозвратные потери украинских войск составили 26 тыс. человек. путин в ответ сказал: "Больше, уже больше".

Далее, в августе 2023 года, включился министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сказал, что ВСУ за 3 месяца наступления потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, известный своей пророссийской позицией и распространением дезинформации, не стал оставаться в стороне. В своем твите Макгрегор написал о 500 тыс. погибших украинцев.

Напомним, что "Телеграф" рассказал о трех сценариях развития событий на фронте на осень-зиму.