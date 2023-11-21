На Донбассе погибла российская артистка, которая развлекала оккупантов

В соцсетях уже прокомментировали инцидент

Возле временно оккупированного Старобешево Донецкой области в результате обстрела погибла российская артистка Полина Меньших. Она приехала туда для выступления перед российскими военными.

Об этом сообщают российские блогеры и паблики. Информацию о ее гибели подтвердила ученица Меньших, танцовщица Екатерина Лазарева.

Как утверждает один из пабликов, событие произошло в минувшее воскресенье, 19 ноября. Отмечается, что оккупанты устроили концерт в клубе и награждение военных 810-й бригады морской пехоты вс рф в честь дня ракетных войск рф и артиллерии. Также сообщается, что погибли 25 оккупантов и около 100 были ранены.

Российский "военкор" Платон Маматов сообщил, что удар был нанесен двумя "Хаймарсами". По его информации, одна из ракет прилетела в гримерку с московскими артистами и на сцену сельского клуба.

Как подчеркнул украинский журналист Денис Казанский, по предварительной информации, удар был на несен в селе Кумачово Старобешевского района. По его данным, на месте еще разбирают завалы, а число погибших составляет не менее 10 человек. "Вывод отсюда простой — не нужно приезжать из Москвы на оккупированные территории чужого государства", — написал Казанский.

Село Кумачово на карте

Стоит отметить, что пользователи соцсетей в комментариях также подтверждают гибель Меньших.

В свою очередь некоторые пользователи с иронией отреагировали на эту новость.

Напомним, ранее об ударе по оккупантам из 810-й бригады рф сообщил учредитель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр). По его данным, всего погибли 25 оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения.