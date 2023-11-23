"Если Украина перестанет воевать": в Австрии назвали самую большую угрозу безопасности в Европе

Глава МИД Австрии призвал Европу к единству

Безопасности в Европе больше всего угрожает российская агрессивная война. Поэтому Европейский Союз должен оставаться единым и сплоченным по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время совместной со своим словацким коллегой пресс-конференции в среду, 22 ноября, в Вене, пишет Укринформ. По его словам, нужно также отдавать себе отчет, что за Европой наблюдают на международном уровне, поэтому "наша позиция как западного мира также очень сильно зависит от нашего поведения в этом вопросе".

"Единство и сплоченность Европейского Союза в этом вопросе было нашим величайшим достижением, нашим величайшим активом. И я считаю, что мы делаем все правильно и должны работать над тем, чтобы это единство и сплоченность сохранялось и в будущем", — отметил он.

Также Шалленберг подчеркнул, что позиция Австрии состоит в том, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины.

"Да, конечно, мы хотим мира. Все хотят мира. И люди в Украине хотят этого больше всего. Но это все лежит в руках только одного человека, а именно – президента рф владимира путина. Он может закончить войну уже завтра. Если он это сделает, война закончится. Если же Украина перестанет воевать, то с Украиной будет, скажем так, покончено. И тогда Словакия может внезапно получить другого соседа", — сказал министр.

Напомним, президент Чехии Петр Павел убежден, что россия не сможет в ближайшие годы восстановить свой военный потенциал. Однако в целом на это уйдет меньше десятилетия.