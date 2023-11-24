"Лезут со всех сторон": оккупанты открыли четвертое направление наступления на Авдеевку

россияне продолжают штурмовать Авдеевку, добавилась угроза со стороны Донецка

Враг открыл четвертое направление наступления, ситуация в Авдеевке усложняется. Оккупанты активно атакуют город кассетными боеприпасами, бомбардируют КАБ и авиацией.

Войска рф направляют военную технику в промышленную зону. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"На "промку" (промышленная зона ― ред.) полезли, пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак", ― сказал Барабаш.

Третья волна атак существенно отличается от предыдущих. Если ранее российские войска шли единой колонной, то теперь разделяются на три.

"Раньше они шли колоннами. В первой волне они вообще шли, как на парад, то во второй волне они эти колонны разделили и уже минимум с трех направлений старались идти колоннами. А сейчас они открыли еще четвертое направление – со стороны Донецка, со Спартака и плюс добавили промку", ― рассказал Барабаш.

Ситуация в Авдеевке 24 ноября 2023 года

Глава Авдеевской городской военной администрации подчеркнул, что у оккупантов пока нет возможности использовать большое количество техники. Все дело в неблагоприятных погодных условиях, при которых утрудняется применение тяжелого вооружения. Но, как и раньше они продолжают бросать пехоту и "лезут со всех сторон".

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