В Штатах не видят готовности россии к содержательным переговорам

В Госдепе США прокомментировали публикацию таблоида Bild о якобы давлении Штатов и Германию на Украину в вопросе начала переговоров с рф. Эта информация на самом деле не является правдивой.

Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время телефонного брифинга с журналистами, посвященного поездке Блинкена в Европу. По его словам, никакие действия не проводятся за спиной у Украины. Об этом пишет ТАСС.

"Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики… Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем", — сказал он.

Джеймс О'Брайен также подчеркнул, что сейчас нет признаков того, что россия готова к содержательным переговорам с Украиной по прекращению войны.

"Другая реальность здесь заключается в том, что мы не видим признаков того, что россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире", — добавил помощник госсекретаря.

Отметим, что несколько дней назад немецкое издание BILD со ссылкой на источники в правительственных кругах заявило, что Соединенные Штаты Америки и Германия пытаются оказывать давление на Украину, склоняя ее к переговорам с россией. При этом якобы в планах США и Германии лишить Украину части военной поддержки, что приведет к срыву наступательных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский диктатор владимир путин заявил, что рф никогда не отказывалась от переговоров. Тут же он припомнил, что в Украине на официальном уровне запретили мирные договоренности с рф.