"Россияне 48 раз "взяли": глава Авдеевки развеял мифы роспропаганды

Ситуация под Авдеевкой действительно сложная

Ожесточенные бои за Авдеевку, где россияне постоянно несут огромные потери, продолжаются. При этом, у противника нет никаких заоблачных "побед", которые рисуют в эфирах пропагандисты.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона. По его данным, в настоящее время оккупанты не дошли ни до коксохимзавода, ни до промзоны.

"Конечно, враг 48 раз "взял промку и коксохим". Но очень ожесточенные бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке, к сожалению, очень сильные бои продолжаются. По флангам с юга и севера они вообще никакого успеха не имеют, все атаки отражены, линия обороны держится. На Степном очень много враг несёт потери личного состава в течение нескольких дней", — рассказал он.

При этом, добавляет Барабаш, ситуация под Авдеевкой действительно сложная.

"Трудно, плюс погодные условия ночью добавили немного хлопот ребятам, очень мощный порывистый ветер", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне приступили к очередной волне штурмов на Авдеевском направлении.