Защищен не только Киев: Игнат рассказал, где используют западные ПВО

Киев нуждается в большем количестве ПВО, так как его чаще обстреливают

Украина получила мощные системы ПВО от западных союзников, которые позволили усилить безопасность не только Киева, но и других украинских областей.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью NV, и NASAMS, и IRIS-T используются для защиты не только столицы, но и в других областях.

"Не стоит говорить только, что Киев один усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон", — сказал он.

Представитель ВС ВСУ также отметил, что каждая новая установка или батарея ПВО, которая передается западными странами, позволяет защитить целый город или несколько критических объектов. Поэтому он выразил надежду, что создание коалиции ПВО в рамках формата Рамштайн позволит Украине укрепить свою безопасность.

Напомним, ранее Игнат рассказывал о том, как с помощью комплекса ПВО Patriot в течение нескольких минут были уничтожены два российских самолета и три вертолета, что привело к ликвидации по меньшей мере девяти пилотов. Он пошутил, что называет это событие "Брянской резней".