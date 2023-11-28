рф приостановила обмены пленными: в Координационном штабе назвали причину

Украинская сторона готова к диалогу и постоянно выдвигает те или иные предложения россиянам

Россия специально приостановила обмены военнопленными. Власти кремля пытаются создать впечатление, что украинская сторона не работает над этим вопросом.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Такую информацию он озвучил в интервью "Суспільному".

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", — рассказал Яценко.

Он добавил, что Украине нет смысла удерживать российских пленных.

По словам представителя штаба, украинская сторона готова к диалогу и выдвигает те или иные предложения россиянам. Так, например, создан координационный штаб вместе с Международным комитетом Красного Креста. Украинские органы власти организовали так называемые смешанные медицинские комиссии — это инструмент, который предусмотрен в Третьей Женевской конвенции. В состав такой комиссии входят два представителя нейтральной страны и один представитель удерживающей страны.

Как пояснил Яценко, аналогичную комиссию также должна сформировать российская сторона. Это нужно для того, чтобы комиссии, посещая места содержания, могли выявлять военнопленных, нуждающихся в медицинской помощи и репатриированных.

Обмен пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия регулярно проводят обмен военнопленными. С февраля 2022 года процедуру проводили 48 раз.

Последний такой обмен происходил 7 августа. Тогда домой вернулись 22 воина. Из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 2598 украинцев.

По официальным данным в российский плен с начала полномасштабного вторжения попали 4337 человек: 3574 военных и 763 гражданских.

При этом в СтратКоме подчеркнули, что реальные числа могут быть больше. Поскольку 11 000 гражданских и 15 000 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР сказали, сколько украинцев удалось вытащить из российского плена.