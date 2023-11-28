Самая грязная брань: филолог объяснил, чем русский мат отличается от украинского

Для некоторых людей использование матерных слов это способ выплеснуть эмоции

Пока в стране продолжается война, градус эмоционального напряжения в обществе, соответственно, высок и люди пытаются выплеснуть из себя эмоции нередко за счет употребления бранных слов, в том числе и в адрес врага. И хотя брань всегда была, есть и будет, но все с ней нужно бороться. То есть сводить на "нет" ее количество в общественных местах, в официальном обращении и в административных отношениях.

Об этом "Телеграфу" сказал украинский филолог, популяризатор украинского языка, теле- и радиоведущий Александр Авраменко. По его словам, самая грязная брань имеет тюркское происхождение, она более употребительна в русском языке. Украинцы в свою очередь используют больше либо "околоанальную брань", либо названия животных (козел, корова, свинья и т.д.)

"Теперь второй момент. Поскольку у нас война и градус эмоционального напряжения в обществе очень высок, то обычно человек пытается выплеснуть эмоции из себя. В частности используя бранную лексику. Поэтому, конечно, в социальных сетях и в устной речи мы слышим от людей более бранных слов", — сказал Авраменко.

Он также подчеркнул, что брань всегда была, есть и будет. Однако бороться с ней нужно. В том смысле, что нужно искоренять ее, к примеру, в общественных местах, в официальном использовании, особенно с незнакомыми людьми, в административных отношениях. Для этого есть специальные законы, которые наказывают людей, использующих бранные слова, оскорбляющие честь и достоинство человека.

"Если говорить о детях и подростках, то, конечно, их нужно воспитывать, формировать культурные ориентиры в языковом плане. Как бы там ни было, а брань была, есть и всегда будет. И человек в особых ситуациях будет ее использовать", — добавил собеседник издания.

В то же время Авраменко считает, что иногда брань может звучать действительно удачно и "вкусно". Он также напомнил, что наши классики использовали ругательство как художественное средство для передачи той или иной эмоции. Кроме того, ученые изучают бранные слова, классифицируют их, исследуют происхождение.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": "В окопах военные не думают о подлежащем и сказуемом": Авраменко о всесторонней украинизации, народной брани и суржике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Авраменко высказался на тему языкового вопроса, который обострился с началом полномасштабной войны. Он считает, что в данном случае "ласковая украинизация" дает более ощутимый эффект.