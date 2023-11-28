Найбрудніша лайка: філолог пояснив, чим російський мат відрізняється від українського

Для деяких людей використання матюків це спосіб виплеснути емоції

Поки в країні триває війна, градус емоційної напруги в суспільстві, відповідно, високий і люди намагаються виплеснути із себе емоції нерідко за рахунок вживання лайливих слів, у тому числі й на адресу ворога. І хоча лайка завжди була, є і буде, але все з нею треба боротися. Тобто зводити на "ні" її кількість у громадських місцях, в офіційному зверненні та в адміністративних відносинах.

Про це "Телеграфу" сказав український філолог, популяризатор української мови, теле- та радіоведучий Олександр Авраменко. За його словами, найбрудніша лайка має тюркське походження, вона більш уживана в російській мові. Українці своєю чергою використовують більше або "околоанальну лайку", або назви тварин (козел, корова, свиня тощо)

"Тепер другий момент. Оскільки у нас війна і градус емоційної напруги в суспільстві дуже високий, то звичайно людина намагається виплеснути емоції із себе. Зокрема використовуючи лайливу лексику. Тому, звичайно, у соціальних мережах і в усному мовленні ми чуємо від людей більше лайливих слів", — сказав Авраменко.

Він також підкреслив, що лайка завжди була, є і буде. Проте боротися із нею треба. У тому сенсі, що потрібно викорінювати її, наприклад, у громадських місцях, в офіційному використанні, особливо з незнайомими людьми, в адміністративних відносинах. Для цього є спеціальні закони, які карають людей, які використовують лайливі слова, що ображають честь і гідність людини.

"Якщо говорити про дітей та підлітків, то, звичайно, їх треба виховувати, формувати культурні орієнтири в мовному плані. Хай там як, а лайка була, є і завжди буде. І людина в особливих ситуаціях буде її використовувати", — додав співрозмовник видання.

Водночас Авраменко вважає, що іноді лайка може звучати справді вдало і "смачно". Він також нагадав, що наші класики використовували лайку як художній засіб для передачі тієї чи іншої емоції. Крім того, вчені вивчають лайки, класифікують їх, досліджують походження.

Повний текст читайте в матеріалі на сайті "Телеграфа": "В окопах військові не думають про підмет та присудок": Авраменко про українізацію, народну лайку, суржик та зросійщені прізвища.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Авраменко висловився на тему мовного питання, яке загострилося з початком повномасштабної війни. Він вважає, що у цьому випадку "лагідна українізація" дає більш відчутний ефект.