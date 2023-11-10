Ніяких "канфєт" і "пірожних": позбавляємося суржика і говоримо назви солодощів правильно

Ці слова потрібно просто запам’ятати

В українській мові є безліч гарних слів, але чомусь їх іноді замінюють суржиком. Часто такі помилки можна почути або побачити в написанні назв різних солодощів.

На сайті "Мова — ДНК нації" пояснили, як правильно говорити та писати ті чи інші назви українською мовою правильно. Завдяки цьому ваша мова стане чистішою та приємнішою.

Так, в українській мові не існує слова "канфєти". Правильно говорити — "цукерки". Також не слід вживати слово "пірожне", оскільки в українській мові це слово звучить як "тістечко".

Немає в українській і слова "леденець". Правильно слід говорити "льодяник". Також поширена помилка — це слово "хлоп’я". Слід запам’ятати, що це помилка і в українській це слово звучатиме як "пластівці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які в українській мові є 11 кліше, якими багато хто грішить. Запозичення з російської мови псують мову і роблять її некоректною, тому цих слів і фраз потрібно негайно позбавлятися, щоб зробити говорити й писати правильно.