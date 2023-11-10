Никаких "канфєт" и "пірожних": избавляемся от суржика и говорим названия сладостей правильно

Эти слова нужно просто запомнить

В украинском языке есть множество красивых слов, но почему-то иногда их заменяют суржиком. Часто такие ошибки можно услышать или увидеть в написании названий разных сладостей.

На сайте "Мова — ДНК нації" объяснили, как правильно говорить и писать те или иные названия на украинском языке правильно. Благодаря этому ваша речь станет чище и приятнее.

Так, в украинском языке не существует слова "канфєти". Правильно говорить — "цукерки". Также не следует употреблять слово "пірожене", поскольку в украинском языке это слово звучит как "тістечко".

Нет в украинском и слова "леденець". Правильно следует говорить "льоданик". Также распространенная ошибка — это слово "хлоп'я". Следует запомнить, что это ошибка и в украинском это слово будет звучать как "пластівці".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие в украинском языке есть 11 клише, которыми многие грешат. Заимствования с русского языка портят речь и делают ее некорректной, поэтому от этих слов и фраз нужно немедленно избавляться, чтобы сделать говорить и писать правильно.